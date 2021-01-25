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Бокс

Второй допинг-тест боксера Ковалева показал положительный результат

В пробе вновь обнаружен синтетический тестостерон
Сергей Ковалев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Ковалев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Результат второго допинг-теста российского боксера Сергея Ковалева также оказался положительным. Об этом ТАСС сообщил источник.

Во второй пробе россиянина, которую он сдал через несколько дней после первой, вновь обнаружен синтетический тестостерон.

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Ранее по этой причине был отменен бой Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который должен был состояться 30 января.

Ковалеву 37 лет, он владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) - в 2013-2016, 2017-2018 и 2019 годах. В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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