Матч между сборными Словакии и России в отборе к ЧМ-2022 по футболу пройдет в Трнаве

ТАСС, 25 января. Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года по футболу между сборными Словакии и России пройдет в Трнаве на стадионе Антона Малатинского. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра в Словакии станет для сборной России третьей в 2021 году. Она состоится 30 марта, начало встречи запланировано на 21:45 мск. До этой встречи российская команда сыграет со сборными Мальты и Словении 24 и 27 марта. Игры пройдут на Национальном стадионе в мальтийской деревне Та-Кали и на стадионе "Фишт" в Сочи соответственно.

Вместимость стадиона Антона Малатинского составляет 19 200 зрителей. Арена является домашней для "Спартака" из Трнавы. Она занимает второе место в Словакии по этому показателю, уступая только Национальному футбольному стадиону в Братиславе, на котором проводит матчи местный "Слован" (22 500 человек).

В отборочном турнире к ЧМ-2022 сборная России помимо матчей с командами Мальты, Словении и Словакии сыграет с хорватами и киприотами. Следующие после мартовских игр в рамках отбора на мировое первенство в Катаре запланированы на сентябрь 2021 года. Российская команда сыграет со сборными Хорватии (1 сентября, дома), Кипра (4 сентября, на выезде) и Мальты (7 сентября, дома).

Всего в отборочном турнире к чемпионату мира - 2022 примут участие рекордные 55 сборных Европы. Они разбиты на 10 групп. В каждой группе команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.