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Летние олимпийские виды спорта

Агапитов выдвинут на пост вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики

Выборы руководства IWF должны пройти 27 марта
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение о выдвижении руководителя организации Максима Агапитова на пост вице-президента и в члены исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом Агапитов сообщил ТАСС.

Выборы руководства IWF должны пройти 27 марта на конгрессе организации в Стамбуле.

"Наши представители будут кандидатами и в исполком IWF, и во все комитеты. Такое решение исполкома ФТАР. Максим Агапитов - в члены исполкома IWF и на пост вице-президента, Александр Кишкин - в технический комитет, Владимир Сафонов - в тренерский комитет, Сергей Серебряков - в медицинский", - сказал собеседник ТАСС.

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Агапитову 50 лет, он возглавляет ФТАР с 2016 года. В мае 2017 года был избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики.

"ФТАР за прошедшие четыре года проделала огромную работу. Реформы в управлении, анализ ошибок и принятые меры в антидопинговой работе привели к положительным результатам. Скандалы, связанные с допингом в отечественной тяжелой атлетике, остались в прошлом. Мы стали наконец положительным примером для многих национальных федераций по всему миру", - добавил глава федерации.

"Сейчас самое важное взять пример с ФТАР и использовать ее опыт последних лет. Необходимо избрать сильный рабочий исполком, там должны быть люди, способные защищать наш спорт и чистых спортсменов! ФТАР продемонстрировала в отличии от многих не на словах, а на деле и то, и другое перед лицом всего мирового сообщества. Это не вызывает ни у кого сомнений", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Голос ФТАР не был вовремя услышан в международной федерации

15 апреля исполком IWF принял отставку венгра Тамаша Аяна, который возглавлял федерацию с 2000 года. Независимая комиссия во главе с Ричардом Маклареном, в свою очередь, выявила факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. 

"Ситуация в мировой тяжелой атлетике была бы тоже намного лучше, если бы она прислушивалась к предложениям от ФТАР. Еще в 2018 году мы предоставляли наше видение на ряд важнейших реформ. Но нежелание что-либо менять стало очевидно, и это привело к обличению стиля работы экс-президента и его покровителей", - заметил Агапитов.

Исполком IWF в октябре назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна.

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