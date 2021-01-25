"Спартак" в овертайме обыграл "Торпедо" в матче КХЛ, прервав серию поражений

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Вишневский (38-я минута), Артем Федоров (57) и Максим Цыплаков (63), у проигравших отличились Крис Уидман (34) и Крис Терри (55).
Защитник "Спартака" Андрей Зубарев провел свой 600-й матч в КХЛ. Нападающий Сергей Широков отметился результативной передачей в эпизоде с голом Вишневского, это очко стало для него 400-м в КХЛ. "Спартак" прервал серию поражений, которая насчитывала три встречи. На тренерской скамейке красно-белых присутствовал первый вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает девятое место, в его активе 52 очка в 49 встречах, столько же очков у идущего в зоне плей-офф подольского "Витязя". "Торпедо" на Востоке с 57 очками после 50 матчей идет седьмым. В следующем матче "Спартак" 28 января примет магнитогорский "Металлург", а "Торпедо" 27 января в гостях сыграет с минским "Динамо".
Пекинский "Куньлунь" и нижнекамский "Нефтехимик" лишились шансов на попадание в плей-офф КХЛ. Обе команды уже не смогут догнать идущий восьмым в таблице Восточной конференции "Барыс" из Нур-Султана, который в 47 матчах набрал 57 очков. "Нефтехимик" занимает 11-е место, набрав в 48 матчах 32 очка, "Куньлунь" с 30 очками после 47 игр идет 12-м.
Также в понедельник омский "Авангард" в гостях обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 5:2. Одну из шайб в составе "Авангарда" забросил нападающий Илья Каблуков, который прервал безголевую серию, длившуюся 121 матч, в предыдущий раз он отметился голом 14 ноября 2018 года, играя за санкт-петербургский СКА против владивостокского "Адмирала". "Витязь" обыграл "Куньлунь" со счетом 3:0, форвард Каспарс Даугавиньш набрал 45-е очко в текущем сезоне и побил рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат для латвийских игроков, предыдущее достижение принадлежало Лаурису Дарзиньшу (44). Еще в одном матче минское "Динамо" обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|49
|29
|4
|2
|2
|3
|9
|156-101
|75
|2
|СКА
|49
|26
|1
|2
|4
|4
|12
|146-108
|66
|3
|Локомотив
|49
|24
|4
|3
|1
|4
|13
|149-102
|67
|4
|Динамо М
|49
|25
|4
|0
|3
|2
|15
|148-120
|63
|5
|Динамо Мн
|48
|14
|9
|4
|1
|2
|18
|134-133
|57
|6
|Йокерит
|46
|20
|3
|2
|1
|4
|16
|133-113
|55
|7
|Северсталь
|49
|18
|4
|3
|3
|1
|20
|120-132
|54
|8
|Витязь
|50
|18
|3
|3
|2
|2
|22
|130-139
|52
|9
|Спартак
|49
|16
|6
|1
|2
|4
|20
|129-140
|52
|10
|Сочи
|50
|11
|2
|0
|2
|6
|29
|104-167
|34
|11
|Динамо Р
|48
|4
|2
|2
|2
|5
|33
|102-172
|23
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|49
|28
|2
|5
|2
|4
|8
|159-106
|76
|2
|Авангард
|49
|26
|2
|0
|5
|5
|11
|146-115
|66
|3
|Металлург
|48
|25
|0
|4
|1
|4
|14
|131-114
|63
|4
|Салават Юлаев
|50
|21
|4
|4
|1
|4
|16
|150-130
|63
|5
|Автомобилист
|49
|21
|3
|2
|3
|4
|16
|130-121
|59
|6
|Трактор
|48
|23
|3
|1
|2
|1
|18
|124-112
|57
|7
|Торпедо НН
|50
|19
|3
|3
|2
|5
|18
|145-142
|57
|8
|Барыс
|47
|16
|7
|3
|2
|3
|16
|117-122
|57
|9
|Сибирь
|49
|16
|2
|2
|3
|1
|25
|115-131
|44
|10
|Амур
|48
|13
|4
|1
|4
|0
|26
|117-143
|40
|11
|Нефтехимик
|48
|12
|2
|2
|0
|0
|32
|110-176
|32
|12
|Куньлунь
|47
|10
|0
|1
|2
|6
|28
|110-166
|30