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КХЛ
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"Спартак" в овертайме обыграл "Торпедо" в матче КХЛ, прервав серию поражений

На тренерской скамейке красно-белых присутствовал первый вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов
Вратарь "Торпедо" Андрей Тихомиров пропускает гол в матче чемпионата КХЛ со "Спартаком" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вратарь "Торпедо" Андрей Тихомиров пропускает гол в матче чемпионата КХЛ со "Спартаком"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Вишневский (38-я минута), Артем Федоров (57) и Максим Цыплаков (63), у проигравших отличились Крис Уидман (34) и Крис Терри (55).

Защитник "Спартака" Андрей Зубарев провел свой 600-й матч в КХЛ. Нападающий Сергей Широков отметился результативной передачей в эпизоде с голом Вишневского, это очко стало для него 400-м в КХЛ. "Спартак" прервал серию поражений, которая насчитывала три встречи. На тренерской скамейке красно-белых присутствовал первый вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает девятое место, в его активе 52 очка в 49 встречах, столько же очков у идущего в зоне плей-офф подольского "Витязя". "Торпедо" на Востоке с 57 очками после 50 матчей идет седьмым. В следующем матче "Спартак" 28 января примет магнитогорский "Металлург", а "Торпедо" 27 января в гостях сыграет с минским "Динамо".

Пекинский "Куньлунь" и нижнекамский "Нефтехимик" лишились шансов на попадание в плей-офф КХЛ. Обе команды уже не смогут догнать идущий восьмым в таблице Восточной конференции "Барыс" из Нур-Султана, который в 47 матчах набрал 57 очков. "Нефтехимик" занимает 11-е место, набрав в 48 матчах 32 очка, "Куньлунь" с 30 очками после 47 игр идет 12-м.

Также в понедельник омский "Авангард" в гостях обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 5:2. Одну из шайб в составе "Авангарда" забросил нападающий Илья Каблуков, который прервал безголевую серию, длившуюся 121 матч, в предыдущий раз он отметился голом 14 ноября 2018 года, играя за санкт-петербургский СКА против владивостокского "Адмирала". "Витязь" обыграл "Куньлунь" со счетом 3:0, форвард Каспарс Даугавиньш набрал 45-е очко в текущем сезоне и побил рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат для латвийских игроков, предыдущее достижение принадлежало Лаурису Дарзиньшу (44). Еще в одном матче минское "Динамо" обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА492942239156-10175
2СКА4926124412146-10866
3Локомотив4924431413149-10267
4Динамо М4925403215148-12063
5Динамо Мн4814941218134-13357
6Йокерит4620321416133-11355
7Северсталь4918433120120-13254
8Витязь5018332222130-13952
9Спартак4916612420129-14052
10Сочи5011202629104-16734
11Динамо Р484222533102-17223
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс492825248159-10676
2Авангард4926205511146-11566
3Металлург4825041414131-11463
4Салават Юлаев5021441416150-13063
5Автомобилист4921323416130-12159
6Трактор4823312118124-11257
7Торпедо НН5019332518145-14257
8Барыс4716732316117-12257
9Сибирь4916223125115-13144
10Амур4813414026117-14340
11Нефтехимик4812220032110-17632
12Куньлунь4710012628110-16630

 

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