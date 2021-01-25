"Спартак" в овертайме обыграл "Торпедо" в матче КХЛ, прервав серию поражений

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Вишневский (38-я минута), Артем Федоров (57) и Максим Цыплаков (63), у проигравших отличились Крис Уидман (34) и Крис Терри (55).

Защитник "Спартака" Андрей Зубарев провел свой 600-й матч в КХЛ. Нападающий Сергей Широков отметился результативной передачей в эпизоде с голом Вишневского, это очко стало для него 400-м в КХЛ. "Спартак" прервал серию поражений, которая насчитывала три встречи. На тренерской скамейке красно-белых присутствовал первый вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает девятое место, в его активе 52 очка в 49 встречах, столько же очков у идущего в зоне плей-офф подольского "Витязя". "Торпедо" на Востоке с 57 очками после 50 матчей идет седьмым. В следующем матче "Спартак" 28 января примет магнитогорский "Металлург", а "Торпедо" 27 января в гостях сыграет с минским "Динамо".

Пекинский "Куньлунь" и нижнекамский "Нефтехимик" лишились шансов на попадание в плей-офф КХЛ. Обе команды уже не смогут догнать идущий восьмым в таблице Восточной конференции "Барыс" из Нур-Султана, который в 47 матчах набрал 57 очков. "Нефтехимик" занимает 11-е место, набрав в 48 матчах 32 очка, "Куньлунь" с 30 очками после 47 игр идет 12-м.

Также в понедельник омский "Авангард" в гостях обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 5:2. Одну из шайб в составе "Авангарда" забросил нападающий Илья Каблуков, который прервал безголевую серию, длившуюся 121 матч, в предыдущий раз он отметился голом 14 ноября 2018 года, играя за санкт-петербургский СКА против владивостокского "Адмирала". "Витязь" обыграл "Куньлунь" со счетом 3:0, форвард Каспарс Даугавиньш набрал 45-е очко в текущем сезоне и побил рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат для латвийских игроков, предыдущее достижение принадлежало Лаурису Дарзиньшу (44). Еще в одном матче минское "Динамо" обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1.