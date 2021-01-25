"Красные звезды" выиграли у сборной Студенческой хоккейной лиги в матче на Красной площади

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Команда "Красные звезды" со счетом 8:4 обыграла сборную Студенческой хоккейной лиги. Гала-матч прошел на Красной площади на ГУМ-катке в рамках всероссийского фестиваля "Спортивная студенческая ночь".

За "Красных звезд" выступали, в частности, министр спорта РФ Олег Матыцин, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

В состав сборной Студенческой хоккейной лиги вошли лучшие игроки и тренеры лиги, а также министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг.

Перед стартом фестиваля представители Министерства спорта РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Российского студенческого спортивного союза подписали соглашение о развитии студенческого спорта.