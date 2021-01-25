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"Красные звезды" выиграли у сборной Студенческой хоккейной лиги в матче на Красной площади

Гала-матч состоялся в рамках фестиваля "Спортивная студенческая ночь", участие приняли министр спорта Олег Матыцин, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Команда "Красные звезды" со счетом 8:4 обыграла сборную Студенческой хоккейной лиги. Гала-матч прошел на Красной площади на ГУМ-катке в рамках всероссийского фестиваля "Спортивная студенческая ночь".

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За "Красных звезд" выступали, в частности, министр спорта РФ Олег Матыцин, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

В состав сборной Студенческой хоккейной лиги вошли лучшие игроки и тренеры лиги, а также министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг.

Перед стартом фестиваля представители Министерства спорта РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Российского студенческого спортивного союза подписали соглашение о развитии студенческого спорта.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссияМатыцин, Олег ВасильевичФальков, Валерий НиколаевичМорозов, Алексей Алексеевич
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