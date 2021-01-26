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НБА

НБА отменила матч "Нью-Орлеан" - "Сан-Антонио" из-за нехватки игроков в обеих командах

Встреча должна была пройти 26 января

ТАСС, 26 января. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Нью-Орлеаном" и "Сан-Антонио" отменен из-за карантина в обеих командах. Об этом сообщает пресс-служба "Нью-Орлеана".

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Обе команды не смогли набрать восемь игроков для участия в матче. Встреча должна была пройти 26 января.

Ранее были из-за вспышки коронавируса в "Вашингтоне" НБА перенесла шесть матчей команды подряд.

"Нью-Орлеан" выиграл 5 из 15 матчей регулярного чемпионата и занимает 14-ю строчку в таблице Западной конференции. "Сан-Антонио" находится на восьмой позиции с 9 победами в 17 играх.

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