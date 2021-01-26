Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса

Также вакцинировался врач сборной России Эдуард Безуглов. "В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку, когда вернутся в Россию", - отмечается в сообщении.

ТАСС, 26 января. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во вторник в центре спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России привился от новой коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

11 января в организации сообщали, что вопрос возможности первоочередной вакцинации игроков мужской, женской и молодежных сборных России обсуждался с Министерством спорта РФ и ФМБА. Тогда же в РФС отмечали, что, согласно плану, участие в вакцинации также примут члены тренерско-административных штабов, а вакцинация футболистов должна завершиться в ближайшее время - до конца перерыва в соревнованиях.

Сборная России в марте начнет выступление в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. 24, 27 и 30 марта команда под руководством Черчесова сыграет против сборных Мальты, Словении и Словакии соответственно.

Молодежная сборная России в марте выступит на групповом турнире чемпионата Европы. Команда встретится со сборными Исландии (25 марта), Франции (28 марта) и Дании (31 марта). Женская сборная России в апреле сыграет в стыковых матчах за право выступить в финальной стадии чемпионата Европы 2022 года. Соперник команды определится 5 марта.

Первые официальные матчи российских клубов на внутренней арене состоятся 20-22 февраля, в эти дни пройдут игры 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится 26 февраля, в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) игры запланированы на 27 февраля. Единственный представитель России в еврокубках "Краснодар" 18 и 25 февраля сыграет против хорватского "Динамо" из Загреба в 1/16 финала Лиги Европы.