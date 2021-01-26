Третьяк: совет Международной федерации хоккея обсуждал технические вопросы проведения ЧМ

Заседание совета прошло 26 января. 18 января совет IIHF по соображениям безопасности принял решение не проводить чемпионат мира в Минске, где он планировался изначально вместе с Ригой.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не определял место проведения чемпионата мира 2021 года, а решал ряд технических вопросов с потенциальными хозяевами турнира. Об этом ТАСС рассказал член совета, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Дата решения по месту проведения чемпионата мира еще не определена, сейчас мы решали ряд технических вопросов к Латвии, Словакии, Дании, а также по компенсации, деньгам. С этим странами продолжатся переговоры. Решения никакого не принято, так как обсуждались "за" и "против" по всем кандидатам. К примеру, по Латвии говорили о том, как там технически можно залить лед в том же временном катке", - сказал Третьяк.

"Мы спросили у президента IIHF [Рене Фазеля], когда будет дата решения по месту проведения. Он ответил, дайте нам неделю, потом нас соберут и решение будет приниматься нами всеми", - добавил он.

На проведение чемпионата мира претендуют три страны. Вместо Минска игры чемпионата мира может принять Братислава, датский Хернинг или Рига проведет первенство в полном объеме. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.