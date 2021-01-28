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КХЛ

Оставшиеся домашние матчи "Йокерита" в регулярном чемпионате пройдут без зрителей

До начала плей-офф финский клуб проведет дома девять игр

ТАСС, 28 января. Финский "Йокерит" оставшиеся домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно решению агентства регионального управления Южной Финляндии, в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа запрещены все публичные мероприятия и общие собрания для более чем десяти человек до 28 февраля.

Болельщики "Йокерита" получат компенсацию за приобретенные билеты и абонементы.

"Йокерит" занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. До конца регулярного чемпионата финский клуб проведет девять домашних игр.

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