Московский этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне пройдет 26-28 ноября

ТАСС, 29 января. Шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве в сезоне-2021/22 состоится в период с 26 по 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Серия Гран-при стартует в США с 22 по 24 октября, второй этап пройдет в канадском Ванкувере (29-31 октября), третий - в китайском Чунцине (5-7 ноября), четвертый - в Японии, точное место и даты уточняются, пятый - во французском Гренобле (19-21 ноября). Финал серии Гран-при примет японская Осака с 9 по 12 декабря.

Турнир Asian Open Figure Skating Trophy станет тестовым мероприятием перед Олимпийскими играми 2022 года. Его проведение запланировано на 13-17 октября.

В нынешнем сезоне этапы Гран-при проходили в формате национальных соревнований в Лас-Вегасе (США, штат Невада), Чунцине, Москве и Осаке. Из-за пандемии коронавируса были отменены этапы Гран-при в Канаде и Франции, а также финал серии в Пекине.