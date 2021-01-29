Бородавко: решение о выступлении лыжницы Непряевой на ЧМ будет принято после операции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Решение об участии российской лыжницы Натальи Непряевой в чемпионате мира примут только после того, как спортсменка будет прооперирована и начнет восстановление. Об этом ТАСС сообщил тренер Непряевой Юрий Бородавко.

В пятницу Непряева упала во время гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне и не смогла финишировать. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти, она будет прооперирована в Москве.

"Надо посмотреть, как пройдут операция, восстановление, и потом уже будем решать насчет чемпионата мира, - сказал Бородавко. - Сейчас главное - здоровье спортсменки, чтобы все срослось идеально, полумеры нам не нужны. Завтра Наталья полетит домой, там как раз есть прямой рейс. Постараемся ее отправить".

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германской Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.