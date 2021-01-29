Вяльбе считает, что лыжница Непряева не успеет восстановиться к чемпионату мира

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева, скорее всего, пропустит чемпионат мира из-за травмы. Такое мнение ТАСС высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
В пятницу на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти, спортсменка в ближайшее время вернется в Москву, где ей предстоит операция.
"Если бы я была ясновидящей, то сказала бы, успеет Наталья восстановиться к чемпионату мира или нет. Очень многое зависит от того, как пройдет операция, потом уже можно будет о чем-то думать. Но мне кажется, что это все нереально. До чемпионата мира остался месяц, сложно представить, как это будет", - сказала Вяльбе.
"Приехать-то она приедет, а что она там будет показывать? Вот это главное. Мы лыжники, оттолкнуться палками - это половина успеха, и тут не имеет значения, палец у тебя сломан или целая рука. Это все неотъемлемо", - пояснила Вяльбе.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германской Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.