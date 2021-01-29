Крюгер не догнал. Большунов ответил победой на инцидент с финским лыжником

Лидеру Кубка мира было необходимо доказать, что он способен доминировать в гонках и после возвращения норвежцев

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Лучший российский лыжник Александр Большунов снова в деле: в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне он превзошел всех своих соперников, в том числе главного - трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, который вернулся на международные старты после двухмесячного перерыва. Шанс отнять у Большунова победу в пятницу был только у одного лыжника - Симена Крюгера. Еще один олимпийский чемпион из Норвегии серьезно кошмарил результат лидера российской сборной, однако превзойти его не смог - отстал менее чем на две секунды.

Справедливость восторжествовала Для Большунова победа важна с психологической точки зрения. Лидеру Кубка мира необходимо было показать соперникам, что его не выбило из колеи безмедальное выступление на прошлой неделе в Лахти, которое завершилось громким скандалом. "Это лучший ответ всем. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее, - сказал Большунов. - Критикуйте меня больше, а я в свою очередь буду становиться сильнее и доказывать своими результатами. С какими мыслями выходил сегодня? Бежать и показывать достойный результат". В пятницу Большунов провел первую гонку после инцидента в Лахти. Тогда на последних метрах эстафеты финн Йони Мяки не дал российскому лыжнику себя обогнать, сместившись в его сторону и зацепив лыжу. В ответ на такое поведение Большунов отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Российскую команду дисквалифицировали. Позже Большунов извинился, но не изменил своего мнения относительно поведения Мяки. Он убежден, что финн нарушал правила.

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Поведение Большунова стало одной из главных спортивных тем на этой неделе. Во многом по причине проверки, которую в отношении Большунова начала финская полиция. Поводом послужили заявления, поступившие от неназванных граждан страны. Скорее всего, продолжения эта история не получит: у финской федерации и самого Мяки претензий к Большунову не осталось, серьезных травм он не получил. "Видно, что психологически его сломать не удалось, он провел достойную гонку. Негатив на него давил, но сегодня он показал честную борьбу. Были соперники, которые шли по Сашиному времени, но у них не получилось его обойти. Есть Господь Бог, справедливость восторжествовала, долго ждать не пришлось", - сказал отец лыжника Александр Большунов - старший. Мяки, к слову, в пятницу занял 68-е место ."Сегодня мы видели прекрасную гонку, которую Саша провел замечательно. Я очень рада и счастлива. Горжусь Сашей, как и прежде, - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Меня нисколько не настораживает сейчас, что после Большунова идут плотно несколько норвежцев. Не думаю сейчас о наших шансах на победу в эстафете на чемпионате мира. Мы пробежали "Тур де Ски", были в Лахти. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться к чемпионату мира, как у норвежцев и всех остальных сборных". Перелом Непряевой В Фалуне в программе соревнований запланированы еще две дисциплины: в субботу - масс-старты, в воскресенье - спринтерские гонки, где Клебо постарается взять реванш у Большунова. Что касается женской части соревнований, то в пятницу в гонке с раздельным стартом произошла мини-сенсация: норвежка Тереза Йохауг проиграла. Ее обогнала американка Джессика Диггинс, которая в нынешнем сезоне показывает феноменальные для себя результаты, в числе которых победа в "Тур де Ски".