Крюгер не догнал. Большунов ответил победой на инцидент с финским лыжником

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Лучший российский лыжник Александр Большунов снова в деле: в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне он превзошел всех своих соперников, в том числе главного - трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, который вернулся на международные старты после двухмесячного перерыва.
Шанс отнять у Большунова победу в пятницу был только у одного лыжника - Симена Крюгера. Еще один олимпийский чемпион из Норвегии серьезно кошмарил результат лидера российской сборной, однако превзойти его не смог - отстал менее чем на две секунды.
Справедливость восторжествовала
Для Большунова победа важна с психологической точки зрения. Лидеру Кубка мира необходимо было показать соперникам, что его не выбило из колеи безмедальное выступление на прошлой неделе в Лахти, которое завершилось громким скандалом.
"Это лучший ответ всем. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее, - сказал Большунов. - Критикуйте меня больше, а я в свою очередь буду становиться сильнее и доказывать своими результатами. С какими мыслями выходил сегодня? Бежать и показывать достойный результат".
В пятницу Большунов провел первую гонку после инцидента в Лахти. Тогда на последних метрах эстафеты финн Йони Мяки не дал российскому лыжнику себя обогнать, сместившись в его сторону и зацепив лыжу. В ответ на такое поведение Большунов отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Российскую команду дисквалифицировали. Позже Большунов извинился, но не изменил своего мнения относительно поведения Мяки. Он убежден, что финн нарушал правила.
Поведение Большунова стало одной из главных спортивных тем на этой неделе. Во многом по причине проверки, которую в отношении Большунова начала финская полиция. Поводом послужили заявления, поступившие от неназванных граждан страны. Скорее всего, продолжения эта история не получит: у финской федерации и самого Мяки претензий к Большунову не осталось, серьезных травм он не получил.
"Видно, что психологически его сломать не удалось, он провел достойную гонку. Негатив на него давил, но сегодня он показал честную борьбу. Были соперники, которые шли по Сашиному времени, но у них не получилось его обойти. Есть Господь Бог, справедливость восторжествовала, долго ждать не пришлось", - сказал отец лыжника Александр Большунов - старший.
Мяки, к слову, в пятницу занял 68-е место ."Сегодня мы видели прекрасную гонку, которую Саша провел замечательно. Я очень рада и счастлива. Горжусь Сашей, как и прежде, - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Меня нисколько не настораживает сейчас, что после Большунова идут плотно несколько норвежцев. Не думаю сейчас о наших шансах на победу в эстафете на чемпионате мира. Мы пробежали "Тур де Ски", были в Лахти. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться к чемпионату мира, как у норвежцев и всех остальных сборных".
Перелом Непряевой
В Фалуне в программе соревнований запланированы еще две дисциплины: в субботу - масс-старты, в воскресенье - спринтерские гонки, где Клебо постарается взять реванш у Большунова. Что касается женской части соревнований, то в пятницу в гонке с раздельным стартом произошла мини-сенсация: норвежка Тереза Йохауг проиграла. Ее обогнала американка Джессика Диггинс, которая в нынешнем сезоне показывает феноменальные для себя результаты, в числе которых победа в "Тур де Ски".
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Йохауг, как и вся сборная Норвегии, в многодневке участия не принимала. Если бы не побоялась коронавируса и приехала в Альпы, то наверняка победила - олимпийская чемпионка практически всегда обыгрывает своих соперниц с солидным запасом.
Лучшей из россиянок в этой гонке стала Юлия Ступак (12-е место), которая вернулась к соревнованиям после недельной паузы, вызванной простудой. Хорошего результата ждали от лучшей лыжницы России последних двух лет Натальи Непряевой, однако с ней приключилась беда: в конце гонки она вылетела с трассы, проходя спуск, и повредила руку.
Уже в больнице ей диагностировали перелом двух костей кисти. "Требуется операция, - сказал ТАСС тренер Юрий Бородавко. - Сейчас согласуем ее транспортировку в Москву, оперировать ее будут там".
Самое обидное, что произошло это меньше чем за месяц до старта чемпионата мира, который пройдет в Оберстдорфе (Германия). С учетом операции шансы выступить там у Непряевой минимальны, что подтвердила и Вяльбе. "Очень многое зависит от того, как пройдет операция. Но мне кажется, что это все нереально. До чемпионата мира остался месяц, сложно представить, как это будет", - сказала она в беседе с ТАСС.
Остается надеяться, что к главному старту сезона проблемы со здоровьем решит еще один лидер женской команды России, Татьяна Сорина, которая пропускает соревнования в Фалуне.