В Краснодарском крае заявили о намерении построить центр для самбо и принять ЧЕ-2024

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о намерении региона построить современный краевой дворец спорта для самбо, который будет соответствовать европейским требованиям, и подачи заявки на проведение чемпионата Европы - 2024. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Договорились построить современный краевой дворец самбо в "Городе спорта". Он будет соответствовать всем европейским требованиям и стандартам. Это даст нам возможность в 2024 году принять у себя чемпионат Европы по самбо", - написал глава региона.

Он добавил, что осенью этого года в регионе планируют запустить школьную лигу самбо. Это будет следующим шагом после запуска программы "Самбо в школу" и открытия за пять лет почти 700 крупных и малых спортобъектов.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Кондратьев торжественно открыл первый муниципальный центр для занятия единоборствами в регионе. На центр, который был построен в станице Брюховецкой, было выделено около 66 млн рублей. Предполагается, что в 2021 году в Краснодарском крае будет построено 10 центров единоборств.