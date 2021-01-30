Мэнни Пакьяо признан "чемпионом в отпуске" по версии Всемирной боксерской ассоциации

ТАСС, 30 января. Руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) назначило "чемпионом в отпуске" филиппинца Мэнни Пакьяо, который владел титулом суперчемпиона мира в полусреднем весе. Об этом сообщает пресс-служба WBA.

Такое решение принято в связи с длительной паузой в карьере 42-летнего спортсмена. Последний поединок Пакьяо провел в июле 2019 года.

Титул суперчемпиона перешел к кубинцу Йорденису Угасу. После возвращения на ринг Пакьяо получит право на бой за звание суперчемпиона.

В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. В 2016 году он объявил о завершении карьеры, но после избрания в Сенат Филиппин вернулся в спорт. Он победил по очкам американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). С тех пор филиппинец провел еще четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение, а также завоевав титул WBA и дважды его защитив.

Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.