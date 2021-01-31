"Питтсбург" победил "Рейнджерс". Малкин обогнал Лемье по числу матчей за клуб в НХЛ

ТАСС, 31 января. "Питтсбург" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе хозяев отличились Брендан Лемье (14-я минута), Кевин Руни (28), Крис Крайдер (31) и Артемий Панарин (37). У гостей шайбы на счету Джейсона Цукера (8), Брэндона Танева (20), Каспери Капанена (30), Джейка Гюнцеля (50) и Сидни Кросби (63).

Российский нападающий Панарин набрал 9 очков (4 гола + 5 передач) в восьми матчах нынешнего сезона. Его одноклубник форвард Павел Бучневич отдал одну результативную передачу и набрал 7 очков (2+5) за восемь игр. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 29 бросков из 34 по своим воротам. В составе гостей голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин, он набрал 4 очка (1+3) за девять матчей. Малкин провел свой 916-й матч за клуб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянин вышел на чистое второе место по этому показателю, обогнав канадца Марио Лемье, который является владельцем "Питтсбурга". Лидером по числу игр за команду является Кросби - 993.

"Питтсбург" занимает четвертое место в таблице Восточного дивизиона с 11 очками после девяти матчей, "Рейнджерс" идут на последнем, восьмом месте с 6 очками в восьми играх. Следующий матч команды проведут в Нью-Йорке 2 февраля. Результаты других матчей "Каролина" обыграла дома "Даллас" со счётом 4:1. В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Свечников, набрав 6-е очко в пяти матчах (4 шайбы + 2 передачи). У "Далласа" форвард Александр Радулов сделал голевую передачу, в его активе 5 очков (2+3) за пять матчей. Голкипер гостей Антон Худобин отразил 12 бросков из 16, он был заменен во втором периоде после четвертой пропущенной шайбы.

"Филадельфия" выиграла на своем льду у "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счётом 3:2. Российский защитник хозяев Иван Проворов сделал результативную передачу, набрав 6-е очко в 9 матчах (2+4). Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 14 из 17 бросков.

"Тампа" победила дома "Нэшвилл" - 4:3. Российский защитник хозяев Михаил Сергачев записал на свой счет две голевые передачи, в его активе 3 (0+3) очка в 6 матчах. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 23 броска из 26. "Флорида" на выезде в овертайме обыграла "Детройт" со счетом 3:2. Форвард хозяев Владислав Наместников отличилися результативной передачей, набрав 2-е (1+1) очко в 9 матчах. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27.