СМИ: Месси по текущему контракту с "Барселоной" заработает более €500 млн

ТАСС, 31 января. Аргентинский футболист Лионель Месси по текущему контракту с испанской "Барселоной" заработает свыше €500 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Mundo.

По информации источника, за время действия четырехлетнего соглашения, срок которого истекает летом, аргентинец заработает €555 млн, из которых €115 млн были выплачены в качестве подъемных, а €78 млн - в виде бонусов за лояльность.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны". Аргентинец рекордные шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, серебряным призером чемпионата мира, десятикратным чемпионом Испании.