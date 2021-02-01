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Пандемия COVID-19

Пилота сняли посреди марафона "24 часа Дейтоны" из-за заражения коронавирусом

Антонио Гарсии пришлось на 17-м часу досрочно завершить участие в гонке

ТАСС, 1 февраля. Положительный результат теста на коронавирус испанского автогонщика Антонио Гарсии стал причиной его досрочного снятия с марафона "24 часа Дейтоны". Об этом сообщает портал Sportscar365.

Информация о заражении коронавирусом пилота "Корветта" поступила посреди гонки, вследствие чего, согласно протоколам безопасности, Гарсии пришлось на 17-м часу досрочно завершить участие в марафоне. Тем не менее двум остальным членам экипажа Джордану Тэйлору и Нику Кэтсбургу удалось довести гонку до победы. Отмечается, что первый тест гонщика перед началом марафона показал отрицательный результат. Сам Гарсия на своей странице в Twitter сообщил, что переболел коронавирусом еще в декабре.

"У меня был коронавирус во второй половине декабря, я не стал об этом никому говорить, но меня выписали 8 января. Я и представить себе не мог, что у меня снова будет положительный результат теста", - написал гонщик.

"24 часа Дейтоны" - гонка на выносливость, которая проводится в формате 24 часов с 1966 года и входит в состав американской серии WeatherTech SportsCar Championship. Марафон проходит ежегодно в Дейтоне-Бич (США, штат Флорида) на комбинированной дорожной трассе длиной 5,728 км, которая включает в себя три овала NASCAR и дорожный участок.

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Пандемия COVID-19
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