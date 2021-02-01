Большинство членов совета IIHF склоняются к проведению чемпионата мира только в Латвии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Большинство членов совета Международной федерации хоккея (IIHF) настроены на то, чтобы чемпионат мира нынешнего года прошел в Латвии. Об этом ТАСС сообщил источник.

"На данный момент большинство членов совета склоняются к варианту, чтобы провести турнир в Латвии, поскольку есть возможность организовать его в одной стране. Но завтра будет заслушан доклад комиссии, которая ездила в Латвию, и мнение может поменяться", - сообщил источник агентства.