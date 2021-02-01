Большинство членов совета IIHF склоняются к проведению чемпионата мира только в Латвии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Большинство членов совета Международной федерации хоккея (IIHF) настроены на то, чтобы чемпионат мира нынешнего года прошел в Латвии. Об этом ТАСС сообщил источник.
"На данный момент большинство членов совета склоняются к варианту, чтобы провести турнир в Латвии, поскольку есть возможность организовать его в одной стране. Но завтра будет заслушан доклад комиссии, которая ездила в Латвию, и мнение может поменяться", - сообщил источник агентства.
Совет IIHF может принять решение по тому, где пройдет турнир, на своем заседании 2 февраля. Вице-президент IIHF Калерво Куммола на вопрос о том, рассматривает ли организация проведение ЧМ-2021 только в Латвии, ответил: "Надеюсь, мы примем решение завтра, но этого может не произойти".
Предыдущее заседание совета IIHF прошло 26 января. Ранее совет IIHF перенес матчи турнира из Минска.
Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня, изначально планировалось, что матчи турнира пройдут в Минске и Риге. При этом белорусская столица должна была принять решающие матчи первенства. На групповом этапе турнира российские хоккеисты сыграют в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии.