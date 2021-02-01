Латвийская федерация хоккея ждет решения вопроса о месте проведения ЧМ-2021 до 3 февраля

"Вчера мы направили последние документы - техническую спецификацию прилегающих территорий к "Арене-Рига" и Олимпийскому спортивному центру, - отметили в федерации. - Теперь мы ждем окончательного решения [IIHF] во вторник или среду".

РИГА, 1 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея Латвии направила Международной федерации хоккея (IIHF) все запрошенные ею технические документы и ожидает не позднее 3 февраля решения по вопросу о месте проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в латвийской федерации хоккея.

30 января Федерация хоккея Латвии сообщила, что делегация IIHF в ходе визита в Ригу осмотрела спортивные объекты города, на которых запланировано проведение чемпионата мира, включая возможные площадки для игр ("Арену-Рига" и Олимпийский спортивный центр), а также ледовый зал "Даугава". Были подробно обсуждены такие вопросы, как доступность отелей, в том числе возможность соблюдения жестких ограничений из-за коронавируса, логистика, требования и возможность телевещания, административные и финансовые вопросы. К 1 февраля оргкомитет ЧМ-2021 должен был ответить на несколько вопросов, чтобы передать эту информацию совету IIHF для принятия решения.

18 января президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис в беседе с ТАСС заявил, что Латвия готова самостоятельно принять все матчи мирового первенства по хоккею. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии. Совет IIHF принял решение перенести матчи чемпионата мира из Минска из соображений безопасности. Место проведения турнира будет определено позднее.