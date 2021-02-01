Международная федерация хоккея сможет больше заработать, проведя ЧМ-2021 в двух странах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира 2021 года в двух странах позволит Международной федерации хоккея (IIHF) заработать больше, чем если турнир состоится в одной стране. Об этом ТАСС сообщил источник.

Совет IIHF может принять решение по месту проведения турнира на заседании 2 февраля. Предыдущее заседание совета IIHF прошло 26 января, после него президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что совет склоняется к проведению турнира в одной стране и рассматривает три варианта: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии. Ранее совет IIHF перенес матчи турнира из Минска.

По информации источника, мировое первенство еще может пройти в двух странах, если IIHF изменит свой осторожный подход к планированию с отсутствием или сильным сокращением посещаемости. Собеседник агентства отметил, что IIHF может заработать больше, если проведет мероприятие в двух странах, особенно с Братиславой, которая легко доступна для многих болельщиков (из Чехии, Германии, Австрии) и имеет готовую инфраструктуру. Также собеседник ТАСС подчеркнул, что решение зависит от того, насколько латвийская сторона смогла убедить IIHF в том, что строительство второй арены в Риге не будет иметь рисков, связанных с качеством льда и прочим.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня, изначально планировалось, что матчи турнира пройдут в Минске и Риге. При этом белорусская столица должна была принять решающие матчи первенства. На групповом этапе турнира российские хоккеисты сыграют в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии.

Последний раз две страны принимали чемпионат мира в 2017 году. Тогда турнир прошел в Германии и Франции. По итогам чемпионата мира 2019 года в Братиславе Фазель сообщил ТАСС, что IIHF заработала от $25 до $27 млн.