Главный тренер московского "Динамо" Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло санкт-петербургский СКА со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 3 559 зрителей.
Отличились Дмитрий Кагарлицкий (44-я минута) и Дмитрий Яшкин (59), который забросил свою 32-ю шайбу и установил новый клубный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах КХЛ. Передачу в моменте с голом Яшкина сделал капитан бело-голубых Вадим Шипачев, набирающий очки семь матчей подряд, в его активе за этот отрезок 11 (четыре гола + семь передач) баллов.
Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны. Ему 70 лет, он возглавляет "Динамо" с октября 2018 года. Ранее в чемпионате России и КХЛ он работал в нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", нур-султанском "Барысе" и екатеринбургском "Автомобилисте". Крикунов также работал в "Динамо" с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России. Тренер занимает вторую строчку в истории "Динамо" по числу побед (222) и уступает лишь Аркадию Чернышеву (536).
В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды, в обоих матчах победу одерживало "Динамо" (4:3, 2:1 ОТ). Для защитника СКА Антона Белова матч стал 800-м в чемпионатах России (из них 629 в КХЛ). Сухая серия голкипера москвичей Ивана Бочарова составляет 135 минут 22 секунды, во втором матче подряд он не пропустил.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 52 матчах 69 очков. СКА, обеспечивший себе досрочный выход в плей-офф, с 70 очками после 52 игр идет вторым. Московский клуб продлил свою победную серию до четырех матчей и прервал аналогичную серию СКА. В следующем матче "Динамо" примет хельсинкский "Йокерит" 3 февраля, СКА дома сыграет против ярославского "Локомотива" 4 февраля.
Результаты других матчей игрового дня
"Барыс" (Нур-Султан) - "Автомобилист" - 2:3;
"Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" - 2:3;
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:0.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|51
|30
|4
|2
|2
|3
|10
|161-107
|77
|2
|СКА
|52
|28
|1
|2
|4
|4
|13
|155-111
|70
|3
|Локомотив
|52
|25
|5
|3
|1
|4
|14
|157-110
|71
|4
|Динамо М
|52
|28
|4
|0
|3
|2
|15
|158-121
|69
|5
|Йокерит
|49
|22
|3
|2
|1
|4
|17
|141-121
|59
|6
|Динамо Мн
|51
|15
|9
|4
|1
|2
|20
|142-144
|59
|7
|Северсталь
|51
|19
|4
|3
|3
|1
|21
|124-138
|56
|8
|Витязь
|51
|18
|3
|3
|2
|2
|23
|134-144
|52
|9
|Спартак
|51
|16
|6
|1
|2
|4
|22
|130-148
|52
|10
|Сочи
|53
|12
|2
|0
|2
|6
|31
|110-175
|36
|11
|Динамо Р
|50
|4
|2
|2
|2
|5
|35
|105-177
|23
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|52
|31
|2
|5
|2
|4
|8
|168-110
|82
|2
|Авангард
|52
|28
|2
|0
|5
|6
|11
|154-121
|71
|3
|Металлург
|51
|28
|0
|4
|1
|4
|14
|144-119
|69
|4
|Салават Юлаев
|53
|23
|5
|4
|1
|4
|16
|158-135
|69
|5
|Автомобилист
|52
|22
|3
|2
|3
|4
|18
|137-131
|61
|6
|Торпедо НН
|53
|21
|3
|3
|2
|5
|19
|152-147
|61
|7
|Трактор
|51
|24
|3
|1
|2
|2
|19
|131-120
|60
|8
|Барыс
|51
|17
|7
|3
|2
|4
|18
|127-132
|60
|9
|Сибирь
|52
|17
|3
|2
|3
|1
|26
|125-140
|48
|10
|Амур
|51
|14
|4
|1
|4
|0
|28
|123-149
|42
|11
|Нефтехимик
|51
|12
|2
|2
|0
|0
|35
|116-190
|32
|12
|Куньлунь
|50
|10
|0
|1
|2
|6
|31
|113-175
|30