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КХЛ

Главный тренер московского "Динамо" Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны

В понедельник "Динамо" на своем льду обыграло СКА со счетом 2:0
Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло санкт-петербургский СКА со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 3 559 зрителей.

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Отличились Дмитрий Кагарлицкий (44-я минута) и Дмитрий Яшкин (59), который забросил свою 32-ю шайбу и установил новый клубный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах КХЛ. Передачу в моменте с голом Яшкина сделал капитан бело-голубых Вадим Шипачев, набирающий очки семь матчей подряд, в его активе за этот отрезок 11 (четыре гола + семь передач) баллов.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны. Ему 70 лет, он возглавляет "Динамо" с октября 2018 года. Ранее в чемпионате России и КХЛ он работал в нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", нур-султанском "Барысе" и екатеринбургском "Автомобилисте". Крикунов также работал в "Динамо" с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России. Тренер занимает вторую строчку в истории "Динамо" по числу побед (222) и уступает лишь Аркадию Чернышеву (536).

В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды, в обоих матчах победу одерживало "Динамо" (4:3, 2:1 ОТ). Для защитника СКА Антона Белова матч стал 800-м в чемпионатах России (из них 629 в КХЛ). Сухая серия голкипера москвичей Ивана Бочарова составляет 135 минут 22 секунды, во втором матче подряд он не пропустил.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 52 матчах 69 очков. СКА, обеспечивший себе досрочный выход в плей-офф, с 70 очками после 52 игр идет вторым. Московский клуб продлил свою победную серию до четырех матчей и прервал аналогичную серию СКА. В следующем матче "Динамо" примет хельсинкский "Йокерит" 3 февраля, СКА дома сыграет против ярославского "Локомотива" 4 февраля.

Результаты других матчей игрового дня 

"Барыс" (Нур-Султан) - "Автомобилист" - 2:3;

"Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" - 2:3;

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:0. 

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5130422310161-10777
2СКА5228124413155-11170
3Локомотив5225531414157-11071
4Динамо М5228403215158-12169
5Йокерит4922321417141-12159
6Динамо Мн5115941220142-14459
7Северсталь5119433121124-13856
8Витязь5118332223134-14452
9Спартак5116612422130-14852
10Сочи5312202631110-17536
11Динамо Р504222535105-17723
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс523125248168-11082
2Авангард5228205611154-12171
3Металлург5128041414144-11969
4Салават Юлаев5323541416158-13569
5Автомобилист5222323418137-13161
6Торпедо НН5321332519152-14761
7Трактор5124312219131-12060
8Барыс5117732418127-13260
9Сибирь5217323126125-14048
10Амур5114414028123-14942
11Нефтехимик5112220035116-19032
12Куньлунь5010012631113-17530

 

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