Главный тренер московского "Динамо" Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны

Отличились Дмитрий Кагарлицкий (44-я минута) и Дмитрий Яшкин (59), который забросил свою 32-ю шайбу и установил новый клубный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах КХЛ. Передачу в моменте с голом Яшкина сделал капитан бело-голубых Вадим Шипачев, набирающий очки семь матчей подряд, в его активе за этот отрезок 11 (четыре гола + семь передач) баллов.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны. Ему 70 лет, он возглавляет "Динамо" с октября 2018 года. Ранее в чемпионате России и КХЛ он работал в нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", нур-султанском "Барысе" и екатеринбургском "Автомобилисте". Крикунов также работал в "Динамо" с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России. Тренер занимает вторую строчку в истории "Динамо" по числу побед (222) и уступает лишь Аркадию Чернышеву (536).

В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды, в обоих матчах победу одерживало "Динамо" (4:3, 2:1 ОТ). Для защитника СКА Антона Белова матч стал 800-м в чемпионатах России (из них 629 в КХЛ). Сухая серия голкипера москвичей Ивана Бочарова составляет 135 минут 22 секунды, во втором матче подряд он не пропустил.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 52 матчах 69 очков. СКА, обеспечивший себе досрочный выход в плей-офф, с 70 очками после 52 игр идет вторым. Московский клуб продлил свою победную серию до четырех матчей и прервал аналогичную серию СКА. В следующем матче "Динамо" примет хельсинкский "Йокерит" 3 февраля, СКА дома сыграет против ярославского "Локомотива" 4 февраля.

Результаты других матчей игрового дня

"Барыс" (Нур-Султан) - "Автомобилист" - 2:3;

"Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" - 2:3;

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:0.