Стала известна форма российских прыгунов на лыжах с трамплина и двоеборцев на ЧМ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская команда по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью выступит на чемпионате мира в германском Оберстдорфе в экипировке с логотипом "Федерация лыжного спорта России" (Russian Ski Federation). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. 2 февраля глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что российские спортсмены на чемпионатах мира по лыжным видам спорта выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

"Конечно, будут новые комбинезоны - без флагов, без логотипов, - сказал Дубровский. - Мы в этом не видим сложностей. Мы и так к чемпионату мира планировали новые комбинезоны. Да, они будут без флага и логотипа, но ничего страшного".

"Название федерации будет фигурировать. FIS (Международная федерация лыжного спорта), как я понимаю, согласовала нам название Russian Ski Federation. Под этим логотипом и будем выступать", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Германии с 22 февраля по 7 марта. Соревнования по лыжному двоеборью пройдут с 26 февраля по 6 марта, по прыжкам на лыжах с трамплина - с 25 февраля по 6 марта.