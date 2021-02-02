Тарасова: разрешение фигуристам отправлять видео программ выглядит уместно

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Разрешение спортсменам отправлять видео своих программ для отбора на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года выглядит уместно. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам записывать видео своих программ для допуска на чемпионат мира.

"Как-то же надо посмотреть того, кто будет претендовать на участие. Каждая страна должна выставить своего героя. Какое еще может быть решение, кроме как смотреть их. Считаю, это выглядит уместно", - сказала Тарасова.

Ранее ISU определил технический минимум элементов, необходимый для квалификации на чемпионат мира по фигурному катанию. Технический минимум может складываться из оценок сезона-2020/21 или предыдущих двух сезонов - 2018/19, 2019/20. Фигуристам, которые не сумели набрать в ходе сезона данный минимум, будет позволено записать видео своей программы, далее видеозапись будет оцениваться панелью экспертов. В программе будет учитываться исключительно сложность элементов, видео фигуристы смогут отправить до 16 февраля.

Чемпионат мира пройдет 22-28 марта в Стокгольме.