В Словацком хоккейном союзе Латвии пожелали успехов в проведении чемпионата мира

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Словакия подала Международной федерации хоккея (IIHF) руку помощи, предложив провести в Братиславе часть матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, которая должна была пройти в Минске. Об этом говорится в поступившем в ТАСС во вторник вечером заявлении президента Словацкого хоккейного союза Мирослава Шатана.

Все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Риге

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"С уважением восприняли решение совета IIHF провести весь ЧМ в Риге, - отмечается в документе. - В возникшей ситуации [лишение Белоруссии права проведения части матчей ЧМ] нашей целью было подать руку помощи и предложить IIHF качественную альтернативу [площадки ЧМ], которой была бы Братислава. Желаем Латвии успехов. С точки зрения подготовки первенства, ее ожидает интенсивный период [работы]".

Словацкий хоккейный союз направил 22 января в штаб-квартиру IIHF документацию, включая бюджетный план, которая была необходима для принятия решения о проведении в Братиславе части встреч ЧМ-2021, перенесенных из Минска.

Совет IIHF во вторник принял решение, что все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года примет Рига. Изначально вместе с латвийской столицей турнир должен был принять Минск, но 18 января совет IIHF объявил о переносе матчей из столицы Белоруссии. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.