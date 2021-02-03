Дюков: российские клубы готовы вернуть прежнюю конкурентоспособность в еврокубках

В текущем сезоне еврокубков стартовали шесть представителей России. "Динамо" и "Ростов" вылетели еще до старта основной стадии, уступив в квалификации Лиги Европы. "Зенит" и "Локомотив" стали четвертыми в своих группах Лиги чемпионов, ЦСКА - в группе Лиги Европы. "Краснодар" занял третье место в лигочемпионском квартете и в феврале сыграет с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Я не считаю, что у нас тотально отсутствуют ресурсы, мы готовы к тому, чтобы изменить определенные вещи и вернуть прежнюю конкурентоспособность, - сказал Дюков. - Если говорить о спаде конца прошлого года, то разве два года назад было лучше? Не вижу каких-то принципиальных отличий в результатах, разве что добавился ковид, который, безусловно, создал дополнительные проблемы и повлиял на выступления клубов в Европе и игру сборной, надеюсь, в этом году вирус уже не окажет такого влияния. Но остаются системные проблемы, которые существуют не первый год, конечно, их надо решать".

"Европейский футбол уходит вперед, и даже в лигах, которые не входят в топ-5, мы видим более высокий уровень интенсивности и сопротивления, поэтому там команды лучше готовы к тому, чтобы играть под давлением. И дело не только в количестве спринтов и ускорений, хотя это тоже важно, они еще и быстрее принимают решения, выполняют больше технико-тактических действий. Кроме того, они лучше организованы с точки зрения командных действий", - добавил глава РФС.