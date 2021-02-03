Создан оргкомитет Специальной Олимпиады 2022 года в Казани

КАЗАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство России образовало организационный комитет по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Его возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, говорится в опубликованном распоряжении правительства.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани и утвердить его состав", - говорится в документе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился федеральным ведомствам и специальным службам, а также правительству Республики Татарстан оказывать содействие оргкомитету в соответствии со своими полномочиями. Согласно утвержденному составу, председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В оргкомитет также вошли помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта России Олег Матыцин, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие.

Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады пройдут в ледовом дворце спорта "Татнефть-Арена". С 8 по 16 января 2022 года в России планируется провести эстафету огня Специальной Олимпиады, привезенного из Афин. В данный момент организаторы находятся в стадии утверждения маршрута эстафеты. Зажжение огня в Казани планируется 22 января на церемонии открытия игр.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта, составляющих программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.