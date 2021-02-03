Касперович возобновил работу со сборной Болгарии по биатлону после отстранения

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Александр Касперович сможет руководить сборной Болгарии по биатлону на предстоящем чемпионате мира, срок его отстранения, связанного с нарушением антиковидных правил, истек. Об этом ТАСС сообщили в Федерации биатлона Болгарии.

Срок отстранения Касперовича от работы с командой на соревнованиях Международного союза биатлонистов (IBU) действовал до конца января. Организация наказала российского специалиста в декабре за то, что он навестил находившихся на карантине биатлонистов команды Десиславу Стоянову и Димитара Герджикова.

"Сразу после этапа Кубка мира в Оберхофе он вместе с командой уехал на тренировочный сбор в Риднау. Уже оттуда они поедут на чемпионат мира", - сообщили в национальной федерации.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Касперович проводит первый сезон в качестве главного тренера болгарской сборной. Специалист является личным тренером чемпиона мира Александра Логинова, в прошлом он возглавлял российскую сборную.