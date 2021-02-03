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КХЛ

"Спартак" обыграл "Куньлунь" и вернулся в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 5:3
Игроки "Спартака" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака"
© Станислав Красильников/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи", где домашние матчи проводит "Куньлунь", на игре присутствовали 1 108 зрителей.

У "Спартака" шайбы забросили Мартин Бакош (6-я минута), Артем Сериков (36), Лукаш Радил (41), Анатолий Никонцев (41) и Сергей Широков (60). Третью и четвертую шайбы "Спартак" забросил с разницей в шесть секунд, это новый клубный рекорд красно-белых по временной разнице между двумя заброшенными шайбами в матче КХЛ, предыдущее достижение было установлено в игре против владивостокского "Адмирала" (12 секунд). У "Куньлуня" голы в активе Райана Спроула (12), Вячеслава Лещенко (13), ранее выступавшего за "Спартак", Хантера Шинкарука (45).

Команды провели второй матч в сезоне, в первом "Спартак" выиграл со счетом 6:4. "Куньлунь" потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ.

Благодаря победе "Спартак" вернулся в зону плей-офф и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Московский клуб набрал 54 очка в 52 играх. "Куньлунь", лишившийся шансов на выход в плей-офф, идет на последнем, 12-м месте в Восточной конференции, в активе команды 30 очков в 51 встрече.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Северсталью" 5 февраля, в этот же день "Куньлунь" примет хельсинкский "Йокерит".

В других матчах дня екатеринбургский "Автомобилист" в шестой раз подряд уступил казанскому "Ак Барсу" на своем льду (2:3). Магнитогорский "Металлург" впервые за шесть матчей дома оказался сильнее "Барыса" из Нур-Султана (3:1), форвард хозяев Николай Кулемин набрал 100-е очко в КХЛ (48 голов + 52 передачи).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5230522310165-11079
2СКА5228124413155-11170
3Динамо М5329403215163-12271
4Локомотив5325531415159-11471
5Йокерит5022321418142-12659
6Динамо Мн5215941221143-14759
7Северсталь5220433121128-14058
8Спартак5217612422135-15154
9Витязь5218332224137-15052
10Сочи5312202631110-17536
11Динамо Р514222635108-18124
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс533225248171-11284
2Авангард5329205611157-12273
3Металлург5229041414147-12071
4Салават Юлаев5323541416158-13569
5Торпедо НН5422332519158-15063
6Трактор5225312219136-12362
7Автомобилист5322323419139-13461
8Барыс5217732419128-13560
9Сибирь5317323127126-14348
10Амур5215414028126-15044
11Нефтехимик5212220036119-19532
12Куньлунь5110012632116-18030
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