"Спартак" обыграл "Куньлунь" и вернулся в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи", где домашние матчи проводит "Куньлунь", на игре присутствовали 1 108 зрителей.

У "Спартака" шайбы забросили Мартин Бакош (6-я минута), Артем Сериков (36), Лукаш Радил (41), Анатолий Никонцев (41) и Сергей Широков (60). Третью и четвертую шайбы "Спартак" забросил с разницей в шесть секунд, это новый клубный рекорд красно-белых по временной разнице между двумя заброшенными шайбами в матче КХЛ, предыдущее достижение было установлено в игре против владивостокского "Адмирала" (12 секунд). У "Куньлуня" голы в активе Райана Спроула (12), Вячеслава Лещенко (13), ранее выступавшего за "Спартак", Хантера Шинкарука (45).

Команды провели второй матч в сезоне, в первом "Спартак" выиграл со счетом 6:4. "Куньлунь" потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ.

Благодаря победе "Спартак" вернулся в зону плей-офф и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Московский клуб набрал 54 очка в 52 играх. "Куньлунь", лишившийся шансов на выход в плей-офф, идет на последнем, 12-м месте в Восточной конференции, в активе команды 30 очков в 51 встрече.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Северсталью" 5 февраля, в этот же день "Куньлунь" примет хельсинкский "Йокерит".

В других матчах дня екатеринбургский "Автомобилист" в шестой раз подряд уступил казанскому "Ак Барсу" на своем льду (2:3). Магнитогорский "Металлург" впервые за шесть матчей дома оказался сильнее "Барыса" из Нур-Султана (3:1), форвард хозяев Николай Кулемин набрал 100-е очко в КХЛ (48 голов + 52 передачи).