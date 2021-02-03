"Спартак" обыграл "Куньлунь" и вернулся в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи", где домашние матчи проводит "Куньлунь", на игре присутствовали 1 108 зрителей.
У "Спартака" шайбы забросили Мартин Бакош (6-я минута), Артем Сериков (36), Лукаш Радил (41), Анатолий Никонцев (41) и Сергей Широков (60). Третью и четвертую шайбы "Спартак" забросил с разницей в шесть секунд, это новый клубный рекорд красно-белых по временной разнице между двумя заброшенными шайбами в матче КХЛ, предыдущее достижение было установлено в игре против владивостокского "Адмирала" (12 секунд). У "Куньлуня" голы в активе Райана Спроула (12), Вячеслава Лещенко (13), ранее выступавшего за "Спартак", Хантера Шинкарука (45).
Команды провели второй матч в сезоне, в первом "Спартак" выиграл со счетом 6:4. "Куньлунь" потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ.
Благодаря победе "Спартак" вернулся в зону плей-офф и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Московский клуб набрал 54 очка в 52 играх. "Куньлунь", лишившийся шансов на выход в плей-офф, идет на последнем, 12-м месте в Восточной конференции, в активе команды 30 очков в 51 встрече.
В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Северсталью" 5 февраля, в этот же день "Куньлунь" примет хельсинкский "Йокерит".
В других матчах дня екатеринбургский "Автомобилист" в шестой раз подряд уступил казанскому "Ак Барсу" на своем льду (2:3). Магнитогорский "Металлург" впервые за шесть матчей дома оказался сильнее "Барыса" из Нур-Султана (3:1), форвард хозяев Николай Кулемин набрал 100-е очко в КХЛ (48 голов + 52 передачи).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|52
|30
|5
|2
|2
|3
|10
|165-110
|79
|2
|СКА
|52
|28
|1
|2
|4
|4
|13
|155-111
|70
|3
|Динамо М
|53
|29
|4
|0
|3
|2
|15
|163-122
|71
|4
|Локомотив
|53
|25
|5
|3
|1
|4
|15
|159-114
|71
|5
|Йокерит
|50
|22
|3
|2
|1
|4
|18
|142-126
|59
|6
|Динамо Мн
|52
|15
|9
|4
|1
|2
|21
|143-147
|59
|7
|Северсталь
|52
|20
|4
|3
|3
|1
|21
|128-140
|58
|8
|Спартак
|52
|17
|6
|1
|2
|4
|22
|135-151
|54
|9
|Витязь
|52
|18
|3
|3
|2
|2
|24
|137-150
|52
|10
|Сочи
|53
|12
|2
|0
|2
|6
|31
|110-175
|36
|11
|Динамо Р
|51
|4
|2
|2
|2
|6
|35
|108-181
|24
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|53
|32
|2
|5
|2
|4
|8
|171-112
|84
|2
|Авангард
|53
|29
|2
|0
|5
|6
|11
|157-122
|73
|3
|Металлург
|52
|29
|0
|4
|1
|4
|14
|147-120
|71
|4
|Салават Юлаев
|53
|23
|5
|4
|1
|4
|16
|158-135
|69
|5
|Торпедо НН
|54
|22
|3
|3
|2
|5
|19
|158-150
|63
|6
|Трактор
|52
|25
|3
|1
|2
|2
|19
|136-123
|62
|7
|Автомобилист
|53
|22
|3
|2
|3
|4
|19
|139-134
|61
|8
|Барыс
|52
|17
|7
|3
|2
|4
|19
|128-135
|60
|9
|Сибирь
|53
|17
|3
|2
|3
|1
|27
|126-143
|48
|10
|Амур
|52
|15
|4
|1
|4
|0
|28
|126-150
|44
|11
|Нефтехимик
|52
|12
|2
|2
|0
|0
|36
|119-195
|32
|12
|Куньлунь
|51
|10
|0
|1
|2
|6
|32
|116-180
|30