Центр прогресса бокса планируют построить в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 4 февраля. /ТАСС/. Центр прогресса бокса для юных спортсменов планируют построить в Бурятии. Об этом в четверг в Улан-Удэ сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России, директор АНО "Центр прогресса бокса" Кирилл Щекутьев.

"Где, как не здесь, нужно построить большой Центр прогресса бокса, в котором огромное количество детей получит возможность заниматься боксом бесплатно, - сказал Щекутьев во время встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. - Мы со своей стороны готовы этот проект реализовать. Можно сделать не только центр подготовки, но и боксерскую арену, которая была бы многофункциональной для разных видов спорта".

Цыденов и Щекутьев обсудили взаимодействие в организации и проведении соревнований, в частности командного Кубка мира 2022 года и подготовку в Бурятии сборной команды России по боксу среди женщин к Олимпийским играм в Токио.

В Бурятии за прошлый год по нацпроекту "Демография" построено более 30 новых объектов, в том числе предназначенных для развития бокса: боксерский зал в селе Хоринск, спортивная юрта в селе Сотниково и другие. На средства президентской дальневосточной субсидии в Улан-Удэ началось строительство и самого крупного объекта - регионального Центра единоборств.