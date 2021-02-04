Международный спортивный фестиваль пройдет в дни "Спорт-Аккорда" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Екатеринбург примет международный фестиваль "Где встречается спорт" во время проведения саммита "Спорт-Аккорд" в мае этого года. Более 30 площадок, презентующих разные виды спорта, будут представлены в центре города, сообщили в пресс-службе "Спорт-Аккорда" в четверг.

"Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" выйдет за пределы деловых секций, встреч и круглых столов. На время проведения саммита исторический центр Екатеринбурга на несколько дней превратится в центр мирового спорта и станет площадкой для проведения при поддержке United Through Sports (UTS) спортивного фестиваля "Где встречается спорт", - говорится в сообщении.

На площадках фестиваля в "Историческом сквере" жители и гости Екатеринбурга смогут познакомиться с разными видами спорта и известными спортсменами со всего мира. "Фестиваль будет открыт для всех желающих и охватит сразу несколько направлений, в том числе обучающие конференции для молодежи, мотивационные встречи для детей и конкурс юных журналистов и фотографов для студентов региона", - отметили в пресс-службе, уточнив, что на площадках также будут проходить соревнования и конкурсы.

"Спортивный фестиваль станет большой площадкой для коммуникации, обмена опытом, поиска новых друзей", - цитирует пресс-служба министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

Cаммит "Спорт-Аккорд" пройдет с 23 по 28 мая 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета (МОК). Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.