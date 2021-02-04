Флойд Мэйуэзер намерен провести бой против 50 Cent в 2021 году

ТАСС, 4 февраля. Американский боксер Флойд Мэйуэзер намерен провести три выставочных поединка в 2021 году. Об этом он написал в Instagram.
На 20 февраля был запланирован поединок Мэйуэзера против американского блогера Логана Пола, но бой был перенесен на неопределенный срок. Помимо Логана Пола, затем Мэйуэзер намерен встретиться с его братом Джейком, после чего допустил возможность проведения боя против рэпера Кертиса Джеймса Джексона, выступающего под псевдонимом 50 Cent.
"Братья Пол заработают на этих боях большие деньги, но с 50 Cent это должно быть, что победитель получает все", - написал Мейвезер.
Американец является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.
Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Мэйуэзер - владелец промоутерской компании, клиентами которой являются боксеры и бойцы смешанного стиля. Он завершил карьеру в 2017 году.