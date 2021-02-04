Флойд Мэйуэзер намерен провести бой против 50 Cent в 2021 году

ТАСС, 4 февраля. Американский боксер Флойд Мэйуэзер намерен провести три выставочных поединка в 2021 году. Об этом он написал в Instagram.

На 20 февраля был запланирован поединок Мэйуэзера против американского блогера Логана Пола, но бой был перенесен на неопределенный срок. Помимо Логана Пола, затем Мэйуэзер намерен встретиться с его братом Джейком, после чего допустил возможность проведения боя против рэпера Кертиса Джеймса Джексона, выступающего под псевдонимом 50 Cent.

"Братья Пол заработают на этих боях большие деньги, но с 50 Cent это должно быть, что победитель получает все", - написал Мейвезер.