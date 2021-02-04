Дюков: перед сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поставил перед национальной сборной задачу войти в десятку лучших команд в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) к 2030 году. Об этом на конференции РФС заявил президент организации Александр Дюков.

Сборная России на данный момент занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.

"Сборная поднялась на 39-е место в рейтинге ФИФА, - сказал Дюков. - Мы ставим задачу улучшать позиции каждый год. В графике-презентации указано: 20-е место к 2025 году, 10-е - к 2030 году".