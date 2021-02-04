Фигурист Семененко планирует принять участие в финале Кубка России

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко, одержавший победу на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске, планирует выступить в финале взрослого Кубка России. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции.

"Я, скорее всего, поеду на финал Кубка России, и еще нам говорили о других соревнованиях, но точно пока о них не слышал", - сказал Семененко. Также он рассказал, что ставит перед собой задачу успешно сдать ЕГЭ в 2021 году.

Спортсмен отметил, что, пропустив в 14-15 лет два сезона из-за травм, у него появилась мотивация. "Доказать прежде всего самому себе, что я смогу через это пройти", - сказал Семененко.

Место и сроки проведения финала Кубка России еще не определены. Изначально турнир должен был пройти в Великом Новгороде с 23 по 27 февраля. В январе президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил ТАСС, что организация рассматривает вариант переноса финала Кубка России в Москву.