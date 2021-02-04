Фигуристка Осокина считает, что волнение помешало ей выступить лучше на первенстве России

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Осокина, которая тренируется в группе Елены Буяновой в ЦСКА, не полностью довольна своим выступлением на первенстве России в Красноярске, ей помешало волнение. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на турнире.

За короткую и произвольную программы на турнире Осокина получила в сумме 190,50 балла. Соревнования продолжаются.

"На этом старте я собой не особо довольна, особенно первой половиной программы - упала на первом прыжке. Во второй половине справилась с собой, с прыжками, старалась четко отработать на выезде, и все-таки не все получилось - волновалась, - рассказала спортсменка. - С такими вещами мне помогают справиться позитивные эмоции, чтобы не закрываться в себе, не уходить в свои мысли, нужно двигаться, не стоять на месте, попрыгать, наконец. Плюс меня очень поддерживают мои родители, тренеры".

Осокина рассказала о подготовке к первенству: "Мы накатывали все программы целиком, чтобы все было вкупе. Соперницы? Соперницы сильные, но прежде всего над собой работать надо".