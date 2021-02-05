ЦСКА в овертайме проиграл "Валенсии" в матче Евролиги. Джеймс набрал 37 очков

ТАСС, 5 февраля. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл в гостях испанской "Валенсии" во втором овертайме со счетом 103:105 в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 37 очков.

ЦСКА проиграл третий матч подряд во всех турнирах.

Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 16 побед в 24 матчах. "Валенсия" располагается на 10-й строчке, на счету команды 12 побед в 24 встречах.

ЦСКА в следующем туре Евролиги примет 19 февраля греческий "Панатинаикос". "Валенсия" в тот же день сыграет дома с мадридским "Реалом".