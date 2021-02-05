Женская команда выиграла прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выиграли прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.

Прыжковый турнир проходил в формате битвы полов - "сильный пол против прекрасного пола". Команда девушек по итогам трех конкурсов набрала 246,30 балла, команда мужчин, за которую выступали Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев, - 194,76. Девушки выиграли два конкурса из трех.

Судьями турнира были тренеры Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Максим Траньков и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова.

Ранее сообщалось, что победители прыжкового турнира получат 1 млн рублей.