{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала по фигурному катанию

Женская команда выиграла прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию

В составе команды выступали Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова
Анна Щербакова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выиграли прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.

Прыжковый турнир проходил в формате битвы полов - "сильный пол против прекрасного пола". Команда девушек по итогам трех конкурсов набрала 246,30 балла, команда мужчин, за которую выступали Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев, - 194,76. Девушки выиграли два конкурса из трех.

Судьями турнира были тренеры Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Максим Траньков и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова.

Ранее сообщалось, что победители прыжкового турнира получат 1 млн рублей.

Теги
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Бестемьянова: победа фигуристок в прыжковом турнире ожидаема, но счет получился разгромным
Олимпийская чемпионка в танцах на льду отметила, что провести такой турнир - потрясающе интересная идея
Читать полностью