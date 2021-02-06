Кокорин дебютировал за "Фиорентину"

29-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте домашнего матча 21-го тура чемпионата Италии против "Интера". Встреча завершился со счетом 2:0 в пользу миланского клуба, голы забили Николо Барелла (31-я минута) и Иван Перишич (52).

"Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из московского "Спартака" 27 января. Срок действия соглашения составляет 3,5 года. Также он представлял московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и "Анжи". За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.

Клуб из Флоренции не может обыграть "Интер" в чемпионате на протяжении восьми матчей, последний раз одержав победу 22 апреля 2017 года (5:4). В турнирной таблице "Фиорентина" с 22 очками в 21 матче занимает 12-е место. "Интер" лидирует, набрав в 21 встрече 47 очков. Идущий вторым "Милан" (46) имеет матч в запасе.

В следующем туре "Фиорентина" 14 февраля сыграет на выезде с "Сампдорией", "Интер" в тот же день примет "Лацио".