Паунд: МОК вправе отменить Олимпиаду в Токио, если сочтет ситуацию с пандемией опасной

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) вправе отменить летние Олимпийские игры в Токио, если сочтет ситуацию с пандемией коронавируса слишком опасной для их проведения. Об этом в опубликованном в субботу интервью агентству Jiji заявил член МОК Ричард Паунд.

"Если все научные данные свидетельствуют о том, что мероприятие слишком опасно, то МОК имеет право отменить его. В этом случае решение будет принято совместно с правительством Японии на основе данных Всемирной организации здравоохранения", - сказал он.