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Олимпиада в Токио

Паунд: МОК вправе отменить Олимпиаду в Токио, если сочтет ситуацию с пандемией опасной

При этом член МОК отметил, что отмена Игр - это худший вариант
Ричард Паунд EPA/SALVATORE DI NOLFI
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Ричард Паунд
© EPA/SALVATORE DI NOLFI

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) вправе отменить летние Олимпийские игры в Токио, если сочтет ситуацию с пандемией коронавируса слишком опасной для их проведения. Об этом в опубликованном в субботу интервью агентству Jiji заявил член МОК Ричард Паунд.

"Если все научные данные свидетельствуют о том, что мероприятие слишком опасно, то МОК имеет право отменить его. В этом случае решение будет принято совместно с правительством Японии на основе данных Всемирной организации здравоохранения", - сказал он.

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При этом Паунд отметил, что отмена Олимпиады - это худший вариант. "Лучше провести [Игры] без зрителей. Самое главное - предоставить спортсменам возможность участвовать и соревноваться", - добавил член МОК.

Ранее вице-президент МОК Джон Коутс в интервью газете Nikkei заявил, что Игры в Токио, несмотря на пандемию коронавируса, состоятся в этом году с вероятностью 100%.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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