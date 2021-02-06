Горшков: прыжковый турнир на Кубке Первого канала получился позитивным

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков доволен тем, как завершился первый в России прыжковый турнир фигуристов на Кубке Первого канала, проходящем в Москве. Об этом Горшков заявил ТАСС.

Соревнования в формате битвы полов прошли в пятницу, победила женская команда, в составе которой выступили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Камила Валиева. Она набрала 246,30 балла. Девушки выиграли у мужской сборной, в которую вошли Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев. Мужчины показали результат 194,76 балла.

"Конечно, мы очень волновались, подобного рода соревнований у нас еще не было, и этот прыжковый турнир для нас был, если так можно выразиться, пробным, - рассказал Горшков. - Но инициатива Первого канала оказалась правильной, получилось очень интересно, и главное - позитивно, это можно было видеть по реакции и спортсменов, и зрителей. Наши девушки снова доказали, что они лучшие, свидетельство тому - и их сложные прыжки, и их стабильность, и надежность. Им - наши искренние поздравления".

Программа турнира продолжится командными соревнованиями: в субботу фигуристы представят короткие программы, в воскресенье произвольные. Команды будут выглядеть следующим образом: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко выступят в команде Евгении Медведевой; Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин - в команде Алины Загитовой.