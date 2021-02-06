Руслан Абдулаев стал шестым российским борцом, отбывающим дисквалификацию за анаболики

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Руслан Абдулаев, выигравший в 2019 году чемпионат мира по грэпплингу, стал шестым российским спортсменом, отбывающим в настоящее время дисквалификацию за употребление анаболических веществ. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

О четырехлетней дисквалификации спортсмена было объявлено 5 февраля. Как сообщили ТАСС в РУСАДА, в допинг-пробе Абдулаева были обнаружены метаболиты запрещенного вещества оксандролона. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 ноября 2020 года.

Всего за нарушения антидопинговых правил в настоящее время отбывают дисквалификации 14 российских борцов. Так, три человека отбывают наказание за употребление мельдония, двое - за отказ от сдачи допинг-пробы, по одному - за использование запрещенных гормонов, нарушение правил доступности и употребление запрещенных стимуляторов.

Грэпплинг - разновидность единоборств, которая включает в себя броски и бросковую технику как в классических единоборствах (самбо, дзюдо, джиу-джитсу и вольной борьбе).