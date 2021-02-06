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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянин Логинов стал первым на этапе Кубка мира по сноуборду на курорте "Банное"

Логинов выиграл параллельный гигантский слалом. В воскресенье состоятся соревнования в параллельном слаломе
Дмитрий Логинов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Дмитрий Логинов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Соревнования прошли в России на курорте "Банное".

В финале спортсмен одержал победу над соотечественником Игорем Слуевым. В заезде за третье место итальянец Мирко Феличетти обошел соотечественника Эдвина Коррати. Россияне Дмитрий Карлагачев, Вик Уайлд, Андрей Соболев и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии 1/8 финала.

У женщин победила немка Рамона Хофмайстер, второй стала ее соотечественница Шайенн Лох, третьей - австрийка Забине Шёффманн. Россиянка Милена Быкова завершила борьбу на стадии четвертьфинала, София Надыршина и Анастасия Курочкина - 1/8 финала.

В воскресенье в "Банном" состоятся соревнования по параллельному слалому.

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