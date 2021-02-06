Россиянин Логинов стал первым на этапе Кубка мира по сноуборду на курорте "Банное"

ТАСС, 6 февраля. Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Соревнования прошли в России на курорте "Банное".

В финале спортсмен одержал победу над соотечественником Игорем Слуевым. В заезде за третье место итальянец Мирко Феличетти обошел соотечественника Эдвина Коррати. Россияне Дмитрий Карлагачев, Вик Уайлд, Андрей Соболев и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии 1/8 финала.