Лыжница Непряева приступила к тренировкам и выступит на чемпионате мира

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам россиянка Наталья Непряева уже приступила к тренировкам, она выступит на чемпионате мира по лыжным видам спорта, несмотря на травму. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве в воскресенье.

"Наталья будет участвовать в чемпионате мира. Не думаю, что она будет в суперформе, все-таки травма серьезная, за такой короткий период ничего еще не срастется. На каких дистанциях выступит, пока говорить сложно", - отметила Вяльбе.

"Непряева уже тренируется. Насколько это возможно - тренироваться с одной рукой", - добавила глава ФЛГР.

Чемпионат мира пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным серебряным призером многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". В сезоне-2018/19 она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в сезоне-2019/20 - третье. В нынешнем сезоне она идет шестой в общем зачете.