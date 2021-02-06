Бестемьянова: прокат Степановой и Букина на Кубке Первого канала впечатлил до мурашек

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ритм-танец на Кубке Первого канала в исполнении фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина был очень музыкальным и проникновенным, они заслуженно получили высокие баллы. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Степанова и Букин получили 90,75 балла, что выше официального мирового рекорда, который принадлежит французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (90,03 балла). Оценки российских фигуристов не будут засчитаны в качестве нового мирового рекорда, потому что турнир проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Степанов и Букина выступают в команде Евгении Медведевой.

"Я очень довольна выступлением Саши Степановой и Вани Букина, давно не видела их вживую, только по телевизору. Сегодня смотрела их выступление, и осталась очень счастлива, это был прокат до мурашек. Знаете, ритмический танец - не самый мой любимый вид программы, но тут все было так органично, музыкально, так здорово и проникновенно", - сказала Бестемьянова.

"Техника на очень высоком уровне, все очень чисто сделано. Очень сбалансированный прокат, настоящий танец на льду. Катались прекрасно и такие оценки полностью заслужили", - добавила собеседница агентства.

После первого дня турнира команда "Красная машина", капитаном которой является олимпийская чемпионка Алина Загитова, опережает команду двукратной чемпионки мира Медведевой "Время первых" на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Фигуристы команды "Красная машина" в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники - 912,92 балла. В воскресенье фигуристы представят произвольные программы.