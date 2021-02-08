Дарья Касаткина пробилась во второй раунд Australian Open

ТАСС, 8 февраля. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла британку Кэти Бултер в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. 23-летняя россиянка занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Бултер идет на 315-й позиции, она попала на турнир по специальному рейтингу.

Касаткина ни разу не проходила дальше третьего круга на Australian Open, в прошлом году выбыла после первого раунда. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема - выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" и Уимблдона в 2018 году.

Во втором раунде Касаткина сыграет с победительницей матча между представительницей Белоруссии Ариной Соболенко (7-й номер мирового рейтинга) и Викторией Кужмовой (100) из Словакии.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).