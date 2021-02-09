Более 2 млрд рублей будет направлено на реконструкцию стадиона "Калининец" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области и Екатеринбурга направят более 2 млрд рублей на реконструкцию старейшего стадиона "Калининец" в Екатеринбурге. Основная часть средств будет выделена из областного бюджета, сообщил избранный глава Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая перед депутатами на заседании гордумы.

"Конечно же, огромная работа предстоит по реконструкции стадиона "Калининец". Объект, действительно, финансовоемкий - более 2 млрд рублей. Мы договорились на условиях софинансирования, что будем эту реконструкцию проводить [в процентном отношении] 90 на 10, такие параметры губернатор [Свердловской области Евгений Куйвашев] одобрил. То есть около 200-230 млн рублей мы должны будем предусмотреть в бюджете муниципалитета, и более 2 млрд рублей будет направлено из средств областного бюджета", - сказал он, уточнив, что на этом спортивном объекте возможно проведение соревнований любого уровня.

По словам Орлова, также в Екатеринбурге планируется отремонтировать бассейны "Калининец" и "Юность" и дом спорта "Снежинка".

Спортивный комплекс "Калининец" был построен в конце 1970-х годов, он включает в себя Дворец водного спорта, легкоатлетический манеж, спортивный павильон, лыжную базу, искусственное футбольное поле, тир и стадион. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года стадион "Калининец" был одной из тренировочных площадок.

В 2023 году Екатеринбург примет Всемирные летние студенческие игры. Большинство спортивных объектов города реконструируются в преддверии Универсиады-2023.