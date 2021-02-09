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Олимпиада в Токио
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МОК считает сексистские высказывания главы оргкомитета Олимпиады Мори непозволительными

По словам Мори, увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори EPA-EFE/Takashi Aoyama
Описание
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори
© EPA-EFE/Takashi Aoyama

ТАСС, 9 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) осудил сексистские высказывания главы организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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"Недавние комментарии главы "Токио-2020" Мори были абсолютно непозволительными и противоречили принципам МОК и реформам. Он извинился и позже сделал ряд последующих комментариев", - говорится в заявлении организации.

Мори оказался в центре скандала из-за своих слов на заседании оргкомитета о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. В частности, Мори обратил внимание на Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени. По словам бывшего главы правительства, заседания федерации стали длиться в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в ее составе.

По данным японского общественного телевидения, непосредственно на заседании оргкомитета "Токио-2020" никто из почти 50 участников никак не прокомментировал высказывания Мори и не попытался ему возразить. Примечательно, что темой заседания оргкомитета была готовящаяся реформа его устава, которая должна увеличить число женщин в составе комитета до 40%.

Ранее Мори уже принес публичные извинения за свои слова. Но несмотря на многочисленную критику, глава оргкомитета "Токио-2020" заявил, что не думает подавать в отставку. Организационный комитет Олимпиады в Токио намерен 12 февраля провести заседание руководства, на котором планируется обсудить высказывания Мори.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 

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