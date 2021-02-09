{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону

Биатлонные болельщики получили возможность виртуально посетить чемпионат мира в Словении

Для виртуального участия в гонке болельщикам необходимо зарегистрироваться на сайте triglav.si/pokljuka

БЛЕД /Словения/, 9 февраля. /ТАСС/. Один из спонсоров чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке предоставил болельщикам возможность виртуально посетить турнир. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля, в рамках турнира состоятся 12 гонок. Пандемия коронавируса вынудила организаторов проводить соревнования без болельщиков, однако во время гонок их изображения в онлайн-режиме будут выводиться на экраны, установленные на биатлонном стадионе в Поклюке. Один из них расположен напротив финишного створа.

Для виртуального участия в гонке болельщикам необходимо зарегистрироваться на сайте triglav.si/pokljuka до 18:00 мск предшествующего ей дня.

Теги
Чемпионат мира по биатлону
Летние олимпийские виды спорта
Садулаев пропустит предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе
Спортсмен освобожден от участия в турнире по решению федерации
Читать полностью