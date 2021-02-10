Хованцев: готовность российских биатлонистов по первой эстафете на ЧМ оценивать рано

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Неудача российских биатлонистов в стартовой эстафете на чемпионате мира в Словении пока не может служить показателем готовности команды к старту, в этом отношении важна будет следующая гонка - 12 февраля мужчины побегут спринт на 10 км. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В среду российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место, отстав от победивших норвежцев более чем на две минуты. Миронова на своем этапе ушла на два штрафных круга.

"Пока могу однозначно сказать - судить о готовности нашей команды рановато, это только первая гонка, плюс эстафета - эмоциональная гонка. Следующая будет показателем готовности нашей команды, и по ней уже можно будет оценивать - готовы ли мы соревноваться в скорости, сколько мы проигрываем и какие у нас шансы, - рассказал Хованцев. - Но девятое место - результат, конечно, плохой".

"В сегодняшней эстафете нас выводила бы на подиум только хорошая стрельба - отставание ногами есть, и это вопрос открытый. Нам нужно было ждать ошибок от других команд, и их было много - ошибались и норвежцы, и французы, и шведы. И мы, и вот это - самое плохое, что сегодня происходило. Нужно было брать не больше одного запасного патрона на участника, и был бы очень хороший результат, но когда Миронова зашла на два круга - это вообще для уровня чемпионата мира недопустимо".