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Чемпионат мира по биатлону

Хованцев: готовность российских биатлонистов по первой эстафете на ЧМ оценивать рано

Россияне заняли девятое место в смешанной эстафете
Анатолий Хованцев Константин Веремейчик/ТАСС
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Анатолий Хованцев
© Константин Веремейчик/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Неудача российских биатлонистов в стартовой эстафете на чемпионате мира в Словении пока не может служить показателем готовности команды к старту, в этом отношении важна будет следующая гонка - 12 февраля мужчины побегут спринт на 10 км. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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В среду российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место, отстав от победивших норвежцев более чем на две минуты. Миронова на своем этапе ушла на два штрафных круга.

"Пока могу однозначно сказать - судить о готовности нашей команды рановато, это только первая гонка, плюс эстафета - эмоциональная гонка. Следующая будет показателем готовности нашей команды, и по ней уже можно будет оценивать - готовы ли мы соревноваться в скорости, сколько мы проигрываем и какие у нас шансы, - рассказал Хованцев. - Но девятое место - результат, конечно, плохой".

"В сегодняшней эстафете нас выводила бы на подиум только хорошая стрельба - отставание ногами есть, и это вопрос открытый. Нам нужно было ждать ошибок от других команд, и их было много - ошибались и норвежцы, и французы, и шведы. И мы, и вот это - самое плохое, что сегодня происходило. Нужно было брать не больше одного запасного патрона на участника, и был бы очень хороший результат, но когда Миронова зашла на два круга - это вообще для уровня чемпионата мира недопустимо".

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Хованцев отметил, что в эстафете ошибались многие: "Французы зашли на один, норвежцы стреляли плохо, все команды-лидеры ошибались, и у нас была возможность занять высокое место. Австрия заехала на второе место - они ошиблись намного меньше нашего, хотя были и не быстрее нас по ходу. Мы свой шанс сегодня не использовали".

"На чемпионате мира мы можем выигрывать только за счет хорошей стрельбы", - считает Хованцев.

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