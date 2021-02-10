Спортивный директор "Аякса" заявил, что клуб готов отпустить Промеса в "Спартак"

ТАСС, 10 февраля. Амстердамский футбольный клуб "Аякс" готов отпустить в московский "Спартак" полузащитника Квинси Промеса. Об этом заявил спортивный директор нидерландской команды Марк Овермарс, комментарий которого приводит портал Sportnieuws.
"Думаю, что трансфер произойдет. Основная причина, по которой мы его отпускаем, заключается в том, что он больше не является игроком основного состава. Возможно, сейчас самое подходящее время. Но не отрицаю, что другой причиной является его судебное разбирательство", - заявил Овермарс.
Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта, а также отметил, что "обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами".
В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что "Спартак" не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что "сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении".
Промесу 29 лет, он выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.