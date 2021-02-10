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Футбол в России

Спортивный директор "Аякса" заявил, что клуб готов отпустить Промеса в "Спартак"

Марк Овермарс отметил, что футболист не попадает в состав команды и против него идет судебное разбирательство
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 10 февраля. Амстердамский футбольный клуб "Аякс" готов отпустить в московский "Спартак" полузащитника Квинси Промеса. Об этом заявил спортивный директор нидерландской команды Марк Овермарс, комментарий которого приводит портал Sportnieuws.

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"Думаю, что трансфер произойдет. Основная причина, по которой мы его отпускаем, заключается в том, что он больше не является игроком основного состава. Возможно, сейчас самое подходящее время. Но не отрицаю, что другой причиной является его судебное разбирательство", - заявил Овермарс.

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта, а также отметил, что "обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами".

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что "Спартак" не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что "сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении".

Промесу 29 лет, он выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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